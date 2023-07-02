Denizlispor'da kaptan Gökhan'dan müjde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig'e düşerek kadrosunu kaybeden Denizlispor'a takım kaptanı Gökhan Süzen'den müjdeli haber geldi.

Yaklaşık 10 gündür tamamı serbest kalan kadronun önemli isimlerini tutabilmek için iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, 36 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'le yeniden anlaştı. İlk imzayı kaptana attıran Denizlispor'da Gökhan'dan sonra 7-8 ismin daha kalması bekleniyor. Denizlispor'da daha önce 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşayan Gökhan Süzen, 2 yıl önce döndüğü yeşil-siyahlılarda ilk 11'in en önemli isimlerinden olmuştu. Gökhan, birçok takım arkadaşı takım kurtuluş umudunu yitirince kulüpten erken ayrılmasına rağmen kalıp maçlara çıkmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-07-02 12:34:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.