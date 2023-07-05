Merkezefendi'de 3 imza birden

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 3 yerli takviye birden yaptı.

Denizli temsilcisi, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan 22 yaşındaki kısa forvet Çağatay Özkan, son olarak Venezuela ekibi Heroes de Falcon'da forma giyen 27 yaşındaki uzun forvet Alihan Demir ve Bahçeşehir Koleji'nden 25 yaşındaki pivot Görkem Doğan'la sözleşme imzaladı. Şimdiye kadar yerli transferler gerçekleştiren Merkezefendi, Ömer Yasir Küçük ve Berke Aygündüz'ü de almıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-07-05 12:26:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.