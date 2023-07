Merkezefendi'de veda zamanı

DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki kadrosunu çok büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, takımdan ayrılan yabancı oyunculara teşekkür mesajı yayınladı. Denizli temsilcisinin açıklamasında, "Bir dönemin sona erdiğini duyurmak zorundayız. Birlikte kazandığımız zaferler, birlikte yaşadığımız heyecanlar, birlikte aşılan zorlukların hepsi unutulmaz oldu. Nikos Rogkavopoulos, Xavier Rathan-Mayes, Tomasz Gielo, Johnny Hamilton, Manny Harris, sahada ter döken, mücadele eden ve Merkezefendi'nin onurunu her zaman koruyan bu değerli oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Hepiniz, bu takımın ruhunu, azmini ve tutkusunu yansıttınız. Her birinizin yeni takımlarınızda başarılar diliyoruz. Merkezefendi'nin kapısı sizlere her zaman açık olacak. Bu formayı taşıdığınız için, bu şehirde bir iz bıraktığınız için teşekkür ederiz. Her zaman bir parçanız bizimle kalacak" ifadeleri yer aldı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-07-06 12:22:36