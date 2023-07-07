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        Merkezefendi'ye 6'ncı yerli

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:46
        Merkezefendi'ye 6'ncı yerli

        DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştirmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 6'ncı yerli transfer olarak Oktay Güneş'le sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Oktay kariyerini Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde geçirdi. Denizli temsilcisi transferle ilgili, "Yeteneği, azmi ve oyundaki parlak fikirleri ile bize yeni bir enerji katacağından eminiz. Oktay, hoş geldin ve seni bu heyecanlı yolculukta bizimle olduğun için kutlarız!" açıklamasını yaptı. Tüm yabancılarıyla yollarını ayıran Merkezefendi, henüz yeni yabancı takviyesi yapmadı.

        DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-07-07 10:45:48

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