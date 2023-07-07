Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizlispor'da yönetim takipte

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:09
        Denizlispor'da yönetim takipte

        DENİZLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e kadrosu dağılarak düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle yeni sezonun hazırlıklarına genç ve altyapı ağırlıklı takımla başlayan Denizlispor'da yönetim de son antrenmanı tam kadro takip etti. Şimdiye kadar ayrılan isimlerden yalnız Gökhan Süzen'i kalmaya ikna eden yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, haftalık yönetim kurulu toplantısının ardından takımın teknik direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanını izledi.

        DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-07-07 11:08:42

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'ye 6'ncı yerli
        Merkezefendi'ye 6'ncı yerli
        'Merdivenden düştü' denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış
        'Merdivenden düştü' denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış
        Merkezefendi'de veda zamanı
        Merkezefendi'de veda zamanı
        Merkezefendi'de 3 imza birden
        Merkezefendi'de 3 imza birden
        Denizlispor'da kaptan Gökhan'dan müjde
        Denizlispor'da kaptan Gökhan'dan müjde
        Merkezefendi'den 2 takviye birden
        Merkezefendi'den 2 takviye birden