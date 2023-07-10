Merkezefendi'de Aktaş'a yeni yardımcı

DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş'ın yardımcılığına Sergey Sergen Horuz getirildi. Denizli temsilcisiden, "Yukatel Merkezefendi Belediyesi olarak, çizgimizi daha da güçlendirmek adına tecrübeli Yardımcı Antrenör Sergey Sergen Horuz'u aramıza katıyoruz. Katkılarıyla takımımızın daha da güçleneceğine ve #ŞehrinEfendileri'nin performansını en üst düzeye çıkaracağına inanıyoruz. Bu yeni dönemde Sergey Sergen Horuz'a hoş geldin diyor, takıma sağlayacağı katkıları heyecanla bekliyoruz. İleriye dönük bu yolculuğumuzda bize katıldığı için teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı. Merkezefendi, takımı Süper Lig'e çıkarıp, ligde de 2 yıldır çalıştıran Zafer Aktaş'la geçen sezon içinde sözleşme yenilemişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-07-10 11:24:22