Denizli'de, 'Uluslararası Halk Dansları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Halk Dansları Festivali', kortej yürüyüşü ile başladı. Türkiye dahil 13 ülkenin katıldığı festivalin kortej yürüyüşünde dans topluluklarının kostümleri ve yaptıkları danslar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ise dans topluluklarını cep telefonuyla görüntüledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 17'ncisini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşü ile Denizli Valiliği önünden Bando Takımının çaldığı şarkılarla başladı. Festivale Gürcistan, Hindistan, Osetya, Acaristan, İran, Kazakistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Moldova ve KKTC ile Türkiye'den ise Trabzon, Gaziantep, Bursa, Kütahya, Burdur, Uşak, Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve Sarayköy Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibi katıldı. Kortej yürüyüşü sırasında dans topluluklarının kostümleri ve sergiledikleri danslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Çok sayıda vatandaş cep telefonlarıyla dansları kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir hafta boyunca değişik ülkelerin değişik kültürlerinin Denizliler ile buluşacağını ve katılanların güzel vakit geçireceğini söyledi. Türkiye dahil 13 ülkenin kendi kültürlerine ait halk oyunları İncilipınar Parkı, Adalet Parkı, Akvadi, KYK Amfi Tiyatro'nun yanı sıra Sarayköy, Çivril, Tavas ve Acıpayam'da sahnelenecek. Festivalin gala programı ise 14 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-07-10 19:40:47