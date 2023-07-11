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        Merkezefendi'de vedalar sürüyor

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 11:08
        Merkezefendi'de vedalar sürüyor

        DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki kadrosunu tamamen değiştiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yabancı oyunculardan sonra takımdan ayrılan yerliler için de veda mesajı yayınladı.

        Yabancılar Nikos Rogkavopoulos, Xavier Rathan-Mayes, Tomasz Gielo, Johnny Hamilton ve Manny Harris'in ayrıldığı Denizli temsilcisi, Altan Erol, Gökhan Aydın, Bertan Baştan, Arca Tülüoğlu, Doğan Şenli ve Ayberk Olmaz'a da katkıları için teşekkür etti.

        DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-07-11 11:07:28

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