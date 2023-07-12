Orman Genel Müdürü Karacabey, helikopter kazasından yaralı kurtulan Rus pilotu ziyaret etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'ye gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl eylül ayında Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına desteğe giderken Çardak ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinde ağır yaralanan ve hastanede 10 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen Rus pilot İlya İvesenkho'yu (61) kaldığı evde ziyaret etti. İvesenkho, yangına müdahale için havadayken havalimanına yakıt ikmali için inmeyi planladıkları sırada birinci motorda yakıt sorunu oluşunca acil iniş yapmaya karar verdikleri sırada kazanın yaşandığını söyledi.

Helikopter kazası 21 Eylül 2022'de Çardak ilçesinde yaşandı. Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ve Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, 2'nci pilot İgor Turkov ve pilot İlya İvesenkho yaralandı. Diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İvesenkho 10 ay boyunca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ise önceki gün taburcu edilen kaptan pilot İvesenkho'yu kaldığı evde ziyaret etti. İvesenkho'ya sarılıp, geçmiş olsun dileklerini ileten Karacabay, İvesenkho'nun bir an önce iyileşmesini ve tekrar uçuş yapmasını arzu ettiklerini söyleyerek, "Ben inanıyorum ki 'Bugün ihtiyacımız var hadi gelin desek' hemen gelir. Kazadan sonra helikopterin de yanına gidip, gördük. O kazadan İlya Bey ile diğer arkadaşlarımızın sağ çıkmış olmasından çok büyük memnuniyet duyduk. Diğer iki arkadaşımız için çok üzüldük" dedi.

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI'

Rus pilotu ziyaretinin ardından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, artması beklenen hava sıcaklığına karşı orman yangınlarıyla mücadelede tedbirleri üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Karacabey, hava sıcaklığının biraz daha artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını belirterek, "Sıcaklıkla beraber orman yangını riski de artacak. Orman Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizi seferber haline getirdik. Şu anda Ege ve Akdeniz'deki ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Orman yangınlarının yüzde 90'ı maalesef insan kaynaklı. İzmir Aliağa'daki orman yangını da bir vatandaşın bahçesinde kaynak yaparken sıçrayan bir kıvılcımdan çıktığını tespit ettik. En ufak bir ihmal, dikkatsizlik ve bir kıvılcım anında büyük bir yangına dönüşebilir. Vatandaşlarımızdan kesinlikle açık alanda ateş yakmamaları veya dışarıya sigara izmariti atmamalarını istiyoruz. Yangına sebep olacak davranışlardan uzak durmalarını bu konuda hassasiyet göstermelerini de istirham ediyoruz. Şu ana kadar 50'den fazla ilimizde valilerimiz ormanlık alanlara, orman yangınları açısından hassas olan bölgelere girişleri yasakladılar. İhmal veya dikkatsizlik neticesinde çıkabilecek yangınların önüne geçmek için valilerimiz böyle bir karar aldılar. Bu karara vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmelerini istirham ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

'TÜM UÇUŞUN SORUMLULUĞUNU ALDIM'

Rus pilot İlya İvesenkho, kaza sırasında yaşadıklarını anlatarak, "Marmaris'e giderken, yangına müdahale için havadayken havalimanına yakıt ikmali için inmeyi planladık ancak o sırada birinci motorda yakıt sorunu oluşunca acil iniş yapmaya karar verdik. Yanımdaki ikinci pilotun olay esnasında panik yaptığını görünce tüm uçuşun sorumluluğunu aldım. Aşağı baktığımda kara yolu olduğu için çok araba olduğunu gördüm. Sonra bir köy gördüm. Arabaların ve köyün üzerine inmemek için hızlı bir şekilde boş bir alana indirmek amacıyla gölete doğru yanaşmaya başladım. İnsanlardan ve arabalardan uzak bir yere inmeyi planlarken tuz gölünden çıkan buhar nedeniyle bariyeri göremedim, helikopterin kuyruğu oraya çarptı. Sonra dönmeye başladık. Koltuk kopunca sağ tarafa atılmışım. O saatten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ertesi gün hastanede gözümü açtım. Kendime gelince ilk sorum 'Herkes yaşıyor mu?' oldu. En sevdiğim arkadaşlarımın ölüm haberini alınca çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

'KOLON KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU'

Kazadan sonra vicdan azabı yaşadığını belirten İvesenkho, "Bunların olmaması gerekirdi. Bazen bilginiz de kazaların önüne geçemiyor. Bu süreçte kolon kanseri teşhisi konuldu. İyileşmeye çalışıyorum. Tekrar uçmayı çok isterim. 35 senedir bu sahada görev yaptım. Hiçbir şey beni korkutmaz ama sağlığımdan dolayı rapor vermezler, bir daha uçamayacağımı biliyorum. Onur ve gurur verici bir meslektir. Burada bu kadar ilgiye şaşırdım. Orman personeline can borcum var. Bu kadar sıcaklığı ancak akrabalarımdan görebilirdim. Artık siz benim her şeyimsiniz. Ben sizin, ormanın bir üyesiyim. Her zaman sizin hizmetinize hazırım. Hepinizi buradaki süreç bittikten sonra sizi Moskova'da misafir etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından İvesenkho ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İvesenkho'nun daha önce görev yaptığı helikopter pisti alanına gitti. İvesenkho ile Karacabey burada pilotlarla bir süre sohbet etti. Ardından Karacabey, Deniz Orman Bölge Müdürlüğü'nde toplantıya katılıp, kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-07-12 14:41:07