Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'de, gazino önünde 2 grubun silahlı çatışmasında 1 ölü, 2 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:51
        Denizli'de, gazino önünde 2 grubun silahlı çatışmasında 1 ölü, 2 yaralı

        Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, gazino çıkışı, husumetli 2 müşteri grubunun tüfek ve tabancalı kavgasında Deniz Karakaş (33) öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Olay, saat 04.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki gazinonun önünde meydana geldi. Deniz Karakaş ve arkadaşı Muhammet A. (28) ile kendileri gibi müşteri oldukları gazinodan çıkan, aralarında geçmişe dayalı husumet olan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş. tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle Deniz Karakaş ile Muhammet A. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra gazinoya dönen 2 arkadaş, yanlarındaki pompalı tüfekle, mekandan çıkan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş.'ye ateş etti. Diğer 3 kişinin de tabancalarla karşılık vermesiyle yaşanan çatışmada Deniz Karakaş ile Ayhan K. ve Murat Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Deniz Karakaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı belirlenen Muhammet A. ile Samet Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-07-13 16:50:54

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Orman Genel Müdürü Karacabey, helikopter kazasından yaralı kurtulan Rus pilotu ziyaret etti
        Orman Genel Müdürü Karacabey, helikopter kazasından yaralı kurtulan Rus pilotu ziyaret etti
        Merkezefendi'de 2 veda daha
        Merkezefendi'de 2 veda daha
        Boşandığı eşini öldürüp ormana gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Boşandığı eşini öldürüp ormana gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Sokakta oynarken üzerine demir kapı devrilen Aysima, hayatını kaybetti
        Sokakta oynarken üzerine demir kapı devrilen Aysima, hayatını kaybetti
        Merkezefendi'de vedalar sürüyor
        Merkezefendi'de vedalar sürüyor
        Denizli'de, 'Uluslararası Halk Dansları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
        Denizli'de, 'Uluslararası Halk Dansları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı