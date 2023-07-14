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        Merkezefendi'ye Fenerbahçe'den transfer

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:25
        Merkezefendi'ye Fenerbahçe'den transfer

        DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu tamamen değiştirip önceliği yerli transferlere veren Yukatel Merkezefendi Beledyesi Basket, Fenerbahçe altyapısından çıkan İsmail Karabilen'le anlaştı. Genç milli takımlarda da oynayan 22 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet, geçen sezon sarı-lacivertlilerin pilot takımı Fenerbahçe Koleji ile formsıyla Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 3.8 sayı, 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-07-14 11:24:57

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