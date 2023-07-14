Eğlence merkezinin önünde 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, eğlence merkezi çıkışı, Deniz Karakaş'ın (33) öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille gelen 2 kişiden Deniz Karakaş'ın mekanın önünde bekleyen diğer gruba pompalı tüfekle ateş ettiği görüntülerde, Karakaş'ın da karşıdan açılan ateşle yaralanıp düştüğü yer alıyor.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Deniz Karakaş ve arkadaşı Muhammet A. (28) ile kendileri gibi müşteri oldukları mekandan çıkan, aralarında geçmişe dayalı husumet olan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş. tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle Deniz Karakaş ile Muhammet A. bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen 2 arkadaş, yanlarındaki pompalı tüfekle, mekandan çıkan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş.'ye ateş etti. Diğer 3 kişinin de tabancalarla karşılık vermesiyle yaşanan çatışmada Deniz Karakaş ile Ayhan K. ve Murat Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Deniz Karakaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı belirlenen Muhammet A. ile Samet Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay anının yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilleriyle eğlence merkezine dönen 2 arkadaştan Deniz Karakaş'ın mekanın önünde bekleyen diğer grubun üzerine pompalı tüfekle ateş etmesi yer alıyor. Karakaş'ın, karşıdan açılan ateşle yaralanıp yere düşmesi de kamera kayıtlarında görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-07-14 17:30:50