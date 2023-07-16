DENİZLİ'DE 15 TEMMUZ 'DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' KUTLANDI

DENİZLİ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıldönümünde vatandaşlar meydanlara akın etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anmada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, vatandaşlar mehter takımının marşlarını dinledi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Denizli'de Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Dabi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile başlayan programda türküler seslendirildi. Meydana kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması hep birlikte izlendi. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile devam eden gecede, 15 Temmuz 2016'da yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterileri yayınlandı. "BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ OLDUĞU SÜRECE BİZİ HİÇBİR ŞEY YIKAMAZ"Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada, 7 yıl önceki aynı heyecan ve ruhla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na akın eden vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Bayrağımıza, vatanımıza, ezanımıza sahip çıktığınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikteyiz. Sizin gibi güzel insanların olduğu böyle bir milletin emrinde, başkanlık görevi yapmaktan gurur duyuyorum. Denizlimizin kurtuluş günü yoktur. Ecdadımız burayı vatan yaptıktan sonra buraya düşman postalı değmemiştir. Böyle bir şehirdir Denizli. Biz bir olduğumuz sürece düşmana geçit vermeyiz. 15 Temmuz'da hedef, ülkemizi paramparça ederek, iç savaş çıkartıp, bayrağımızı yok etmekti. 98 yıl sonra aynı Denizli sancağına tekrar ihtiyaç duyuldu, meydanlara çıktı. Hamdolsun Allah'ıma, düşmanı bertaraf ettik. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bizi hiçbir şey yıkamaz. Bizim başka bir derdimiz yok, biz sadece ve sadece bu şehre hizmet ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi nereden aldı, nereye getirdi, hepimiz şahidiz." dedi. SELALAR OKUNDU15 Temmuz 2016'da şehit olanlar için Kuran-ı Kerim tilavetinin okunup, duaların edildiği programda saat 00.13'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'deki tüm camilerden de selalar okundu. Denizlililer geç saatlere kadar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmayı sürdürdü. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------:

-Vatandalardan detaylar

-Protokol üyelerinden detaylar

-Başkan Osman Zolan'ın konuşması

-Camiden sela ve dua okunmasından detaylarHaber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-07-16 03:37:36