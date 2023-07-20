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        Denizlispor ilk özel maçta Kocaelispor'la oynayacak

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:24
        Denizlispor ilk özel maçta Kocaelispor'la oynayacak

        DENİZLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Denizlispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk özel maçta Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Yarın Afyonkarahisar Zafer Stadyumu oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Transfer yasağı sürüp kadrosu da dağılan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Bülent Ertuğrul, genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sezona hazırlandıklarını belirterek, "Çok çalışıyoruz. Tüm oyuncularım oldukça istekli. Kocaelispor maçında eksi ve artılarımızı göreceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-07-20 11:23:54

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