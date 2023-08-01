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        Denizlispor'dan gollü prova

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:50
        Denizlispor'dan gollü prova

        DENİZLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig'e düşüp transfer yasağı nedeniyle yola altyapı patentli kadroyla devam eden Denizlispor, yeni sezon öncesi 3'üncü Lig takımlarından Efeler 09 SFK ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı. Deniz Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-siyahlıların gollerini hat-trick yapan Bekir Turaç Böke ile Emre Furtuna atarken, Efeler'in tek golü Enescan Özdemir'den geldi. Öte yandan Denizlispor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Okan Derici, Kırklarelispor'la sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-08-01 12:49:35

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