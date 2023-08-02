Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Beyaz cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:05
        Beyaz cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını

        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 23 artarak, 1 milyon 150 bin kişi oldu.

        Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi geçen yılın ilk 7 ayında, 934 bin 89 kişi ziyaret etti. Bu rakam, bu yılın ilk 7 ayında arttı; ziyaretçi sayısı 1 milyon 150 bin kişi oldu. Doğal güzelliği ve tarihi dokusu ile yılın her mevsiminde turist ağırlayan Pamukkale'de, ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 23 arttı. Bu rakamlar bölgedeki turizmciyi sevindirirken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyor.

        BU YILKİ AĞUSTOS HEDEFİ; 400 BİN ZİYARETÇİ

        Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 23 arttığını belirtip, "Pamukkale'ye Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyalardan turistin gelmesi bizi sevindiriyor. Pamukkale, müze ve ören yerleri arasında, en çok ziyaret edilen yerdir. Ziyaretçi rakamların artması, turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 23'lük bir artış görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu artışın devam ederek 2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısı açısından iyi sayılara çıkacağını hedefliyoruz. Pamukkale zaten ören yerleri arasında en çok ziyaretçi ağırlayan yer konumunda, bu da Denizlili turizmcileri mutlu ediyor. Temmuz ayında 338 bin kişi, Pamukkale Ören Yeri'ni ziyaret etti. Bu sayının ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Günlük 17-18 bin kişinin burayı ziyaret ettiğini göreceğiz" dedi.

        Pamukkale'ye turistlerin giriş fiyatının 700 TL olduğunu belirten Şen, "Ancak yerli turist 60 TL'ye Müzekart alıp, Türkiye genelinde istediği ören yerine gidebilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-02 10:04:19

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        Denizli'den öğrenciler Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 17 madalya kazan...
        Denizli'den öğrenciler Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 17 madalya kazan...
        Denizlispor'dan gollü prova
        Denizlispor'dan gollü prova
        Satranç Türkiye Kupası, Denizli'de tamamlandı
        Satranç Türkiye Kupası, Denizli'de tamamlandı
        Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 73 kişi hastanelere başvurdu
        Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 73 kişi hastanelere başvurdu
        Denizli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
        Denizli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangın kont...
        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangın kont...