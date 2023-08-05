Merkezefendi, Robinson'u aldı

DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyun kurucu Justin Robinson ile sözleşme imzaladı. Denizli ekibinden yapılan açıklamada, "1995 doğumlu ve 1 numara pozisyonunda oynayan Justin Robinson, son olarak Fransa'da Gravelines Dunkerque formasıyla 11.9 sayı, 2.5 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynadı. Robinson, yeni sezonda da Şehrin Efendileri'nin başarısı için ter dökecek. Justin Robinson'a aramıza hoş geldin diyor, beraberinde nice zaferler ve unutulmaz anılar paylaşacağımız günlere birlikte yürümeyi dört gözle bekliyoruz" denildi. Robinson, Merkezefendi'nin dördüncü yabancı transferi oldu.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2023-08-05 11:59:59