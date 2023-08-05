Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle kara yollarında asfalt eridi. Bazı araçlar sıcakta hararet yapıp yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı.

        Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi. Kara yolunun gidiş ve geliş yönündeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücüleri zorladı. Kimi sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp yolda kaldı. Araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı. Sürücülerden Ahmet Aydoğan, "Hava sıcaklığı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Aracım hararet yapınca, yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi. Diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-05 15:46:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Denizli'de aşırı sıcaklarda yolun zeminindeki asfalt eridi
        Denizli'de aşırı sıcaklarda yolun zeminindeki asfalt eridi
        Denizlispor'da idman boykotu
        Denizlispor'da idman boykotu
        Merkezefendi, Robinson'u aldı
        Merkezefendi, Robinson'u aldı
        Denizli'de yaşlı adamın otomobilini ve 600 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli...
        Denizli'de yaşlı adamın otomobilini ve 600 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli...
        Telefondan kandırdılar, bankadan parasını çektirip, gasbettiler
        Telefondan kandırdılar, bankadan parasını çektirip, gasbettiler
        Denizli'de yolun altındaki evin çatısına devrilen otomobilin sürücüsü yaral...
        Denizli'de yolun altındaki evin çatısına devrilen otomobilin sürücüsü yaral...