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        Denizlispor'da Başkan Uz sessizliğini bozdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:04
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        Denizlispor'da Başkan Uz sessizliğini bozdu
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        DENİZLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e kadrosu dağılarak düşen transfer yasaklısı Denizlispor'da 10-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz başkan adayı çıkmazken, Başkan Mehmet Uz açıklamalar yaptı. İç transferde takımdan ayrılıp kulüp bulamayan isimleri kalmaya ikna edemeyen, cuma günü kadroda kalan genç oyuncuların yaptığı antrenman boykotuyla da sarsılan Denizlispor'da Başkan Uz, "Bizi eleştirerek görevi bırakmamızı isteyenlerin, 10 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurula gelerek aday olmalarını bekliyorum" dedi.

        "Geçen sezon takımımızda forma giyen ancak sözleşmesi biten bazı oyuncuların şehrimizdeki bazı halı sahalarda antrenman yaptığı, kulübümüzün de bu konuda bir şey yapmadığı yönünde yazılar gündeme gelmektedir" diyen Uz, "Denizlispor olarak yabancı oyuncular hariç sözleşmesi sona eren tüm futbolcularla her zaman görüşmelerimizi sürdürdük ve bütçemiz dahilinde tekliflerimizi sunduk. Ancak oyuncuların talep ettiği transfer ücretini karşılamamız mümkün değildir. Ödeyemeyeceğimiz ve kulübümüzü daha büyük ekonomik çıkmaza sokacak sözleşmelere imza atmamız beklenmemelidir" diye konuştu.

        KALMAK İSTEYENLERE KAPI AÇIK

        Bu şartlarda kalmak isteyen tüm oyunculara kapıyı açan Uz, "Kulübümüzle sözleşme imzalama imkanı olan tüm oyuncularımıza iki tarafın da yararına olacak şekilde anlaşma yapma çağrımız yineliyoruz. Kapımız her zaman açık. Kulübü devraldığımız günkü durum unutulmamalı. Biz o zor şartlarda elimizi taşın altına koyduk ve 2 sezon büyük fedakarlıklarla bugünlere geldik. Bu takım 2 sezon önce, 10 gün içinde yaptığı transferlerle bugünlere kadar gelmiştir. Kulübe sahip çıkanlar bellidir. Ancak bu destek yeterli değildir. Yönetim kurulu olarak bugüne kadar tüm fedakarlıkları yaptık. Belli insanların desteğiyle kulübün ayakta kalması mümkün değildir" dedi.

        ADAYLIK ÇAĞRISI

        "Bugüne kadar eleştirilere sessiz kalışımız korktuğumuz veya söyleyecek bir şey olmadığından değil, kulübümüzün zarar görmesine engel olmak içindir" diyen Uz, açıkmasını şöyle tamamladı: "Olağanüstü genel kurulda tüm gerçekleri ve yaşananları anlatacağım. Bu kulüp hiç birimizin değil ama hepimizin. Tüm şehrin desteğine ihtiyaç var. Biz veya gelecek başka bir yönetimin verilecek destekle başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Takımımızın önceki gün idmana çıkmamasıyla ilgili olarak da gereken yapılacaktır. Kimse Denizlispor'dan büyük değildir.

        Öte yandan bizi eleştirerek görevi bırakmamızı isteyenlerin, 10 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurula gelerek aday olmalarını bekliyorum."

        DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-08-06 11:03:03

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