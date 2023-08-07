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        5 kişinin yaralandığı düğün konvoyundaki zincirleme kaza kamera

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:35
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        5 kişinin yaralandığı düğün konvoyundaki zincirleme kaza kamera
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, düğün konvoyunda gelin ve damadın bulunduğu cip, 4 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Konvoyda meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Gelin ve damadın bulunduğu cip, bir anda önünde duran düğün konvoyundaki otomobile arkadan çarptı. Ardından cipe arkadan çarpan konvoydaki 4 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, aralarında düğün konvoyunda ilerleyen araçların camlarından sarkanların da yer aldığı 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelin ve damadın kazayı yara almadan atlattığı belirtilirken, 5 yaralı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Öte yandan konvoyda meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-07 15:34:53

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