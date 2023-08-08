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        Eşini ve üvey oğlunu öldüren şüpheli, cezaevinde intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:07
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        Eşini ve üvey oğlunu öldüren şüpheli, cezaevinde intihar etti
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´tan deprem sonrası gelip yerleştiği Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp, öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

        Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip, Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Büşra Akpınar ile Macit Gül'ün cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilip, toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Suç aleti bıçakla gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi. Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Macit Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.

        HÜCRESİNDE KENDİNİ ASTI

        Ümit Mutlu Akpınar, konulduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'ndeki hücresinde bu sabah gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Akpınar'ın kendini astığı belirlendi. Savcılık, Akpınar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-08 11:06:36

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