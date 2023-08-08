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        Taksicinin sürükleyip, başka otomobile çarptığı kişi 37 gün sonra hastanede öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:24
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        Taksicinin sürükleyip, başka otomobile çarptığı kişi 37 gün sonra hastanede öldü
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan tartışma sonrası otomobiline çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksinin camına tutup sürüklenen Ersin Oflaz (41), park halindeki otomobile çarparak ağır yaralandı. Oflaz, teravi gördüğü hastanede 37 gün sonra hayatını kaybetti. 

        Olay, 2 Temmuz'da Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Ersin Oflaz, yönetimindeki 20 AF 060 plakalı otomobille ara sokakta seyir halindeyken, karşı yönden gelen ticari taksi şoförü 49 yaşındaki Ali O'nun kullandığı 20 T 0408 plakalı otomobille dar sokakta karşılaştı. Sürücüler Oflaz ile Ali O. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın ardından ticari taksi şoförü Ali O. otomobiliyle Oflaz'ın otomobiline çarpıp kaçmak istedi. Bu sırada Oflaz, kaçmak isteyen Ali O.'nun kullandığı ticari taksinin şoför kısmındaki cama tutundu. Taksi şoförü Ali O. cama tutunan Oflaz'a rağmen otomobilini sürdü. Taksinin camına tutunarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Oflaz, park halindeki başka bir otomobile çarpıp yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oflaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taksi sürücüsü Ali O. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edilen Ali O. adli kontrol serbest bırakıldı. Sağlık durumu ağır olan ve 37 gündür yoğun bakımda tutulan Oflaz, bugün hayatını kaybetti.

        OLAY ANI KAMERADA

        Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında, hareket halindeki taksinin camına dışarıdan tutunarak sürüklenen Oflaz'ın park halindeki bir araca çarpıp yere düştüğü anlar yer alıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-08 21:23:56

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