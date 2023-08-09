Denizli'ye şehit ateşi düştü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)KUZEY Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) şehadet haberi, Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Özek'in isminin 1981 yılında şehit olan babasının amcasının isminden aldığı öğrenildi.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Özek'in şehadet haberi Denizli'nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesinde oturan Ayhan (53) ve Aysel Özek (48) çiftine, Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, askeri yetkililer tarafından verildi. Belediye ekipleri tarafından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Haberin verilmesiyle fenalık geçiren baba Ayhan Özek, acil sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KEMAL ÖZEK'E ŞEHİT AKRABASININ İSMİ VERİLDİ

Şehit Özek'in 29 yaşındaki kardeşi Ali Özek'in ise de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit Kemal Özek'in ismini aldığı babasının amcası olan Kemal Özek'in ise 1981 yılında Kırklareli'de vatani görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının karargaha düşmesi soncu şehit olduğu öğrenildi.

SAVUNMA BAKANLIĞIN'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhâl hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-08-09 21:16:42