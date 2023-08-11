Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti'li Yazıcı: Hayat pahalılığını Türkiye gündeminden çıkaracağız

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yazıcı: Hayat pahalılığını Türkiye gündeminden çıkaracağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon olarak dinlediğimiz hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, hedefimiz bu" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yazıcı'ya AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de eşlik etti. Partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Yazıcı, teşkilatlarla buluşmak ve çalışmaları yerinde görmek ve gözlemlemek amacıyla Denizli'ye geldiğini belirterek, "AK Parti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanların hayat standartlarını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak üzere bir araya gelmiş kadrolardır" ifadelerini kullandı.

        'DEZAVANTAJLI KESİMİN SATIN ALMA GÜCÜNE DESTEĞE ÇALIŞIYORUZ'

        Konuşmasında hayat pahalılığını Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını ifade eden Yazıcı, "İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon olarak dinlediğimiz hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, hedefimiz bu. Bu konuyla bir taraftan ekonominin gerektirdiği enstrüman ve yöntemleri icra etmek suretiyle çalışmaları sürdürürken bir taraftan da hayat pahalılığından etkilenen, 'dezavantajlı' denilen kesimlerin satın alma güçlerine destek anlamında imkan ölçüsünde katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu belli ölçüde verdik. Veremediklerimiz var. Onlarla ilgili de hükümetin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tek bayrağı, tek vatanı, tek millet ve tek devleti olduğunun hassasiyeti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

        'EHİL KADROLAR PARTİMİZ BÜNYESİNDE VAR'

        2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de konuşan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde belediyeciliği işin ehline vereceksin, sonra hesap soracaksın. Bilmeyene verip, 'Ah vah' demekle zaman kaybından başka bir iş yapmış olmayız. Çünkü bizim siyasetimizin önemli parametrelerinden birisi de hizmet ve eser siyasetidir. Dolayısıyla ehil kadrolar partimiz bünyesinde var. İnşallah yerel seçimlerde de 'Ama, fakat, lakin' demeden, doğruda birleşmek, şehrimizin, beldemizin, mahallemizin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine ve güzelleşmesine, odaklanarak, bunu yapacak kadrolara emaneti yeniden vermeliyiz. Hatırlatmak bizim, bunu takdir edecek olan egemenliğin sahibi aziz milletimizdir, aziz halkımızdır."

        Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-11 15:00:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Yazıcı, Denizli'de "Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı:
        AK Parti'li Yazıcı, Denizli'de "Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı:
        Kale Biber Festivali'ndeki konser programları iptal edildi
        Kale Biber Festivali'ndeki konser programları iptal edildi
        Hatay'da deprem enkazından çıkarılan aile, kendilerini kurtaran ekiple bulu...
        Hatay'da deprem enkazından çıkarılan aile, kendilerini kurtaran ekiple bulu...
        Çifte cinayet sanığının kardeşi, intikam paylaşımından 8 saat sonra öldürül...
        Çifte cinayet sanığının kardeşi, intikam paylaşımından 8 saat sonra öldürül...
        GÜNCELLEME - Denizli'de bir genç silahla öldürüldü
        GÜNCELLEME - Denizli'de bir genç silahla öldürüldü
        Denizli'de bir genç silahla öldürüldü
        Denizli'de bir genç silahla öldürüldü