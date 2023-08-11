AK Parti'li Yazıcı: Hayat pahalılığını Türkiye gündeminden çıkaracağız

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon olarak dinlediğimiz hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, hedefimiz bu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yazıcı'ya AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de eşlik etti. Partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Yazıcı, teşkilatlarla buluşmak ve çalışmaları yerinde görmek ve gözlemlemek amacıyla Denizli'ye geldiğini belirterek, "AK Parti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanların hayat standartlarını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak üzere bir araya gelmiş kadrolardır" ifadelerini kullandı.

'DEZAVANTAJLI KESİMİN SATIN ALMA GÜCÜNE DESTEĞE ÇALIŞIYORUZ'

Konuşmasında hayat pahalılığını Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını ifade eden Yazıcı, "İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon olarak dinlediğimiz hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, hedefimiz bu. Bu konuyla bir taraftan ekonominin gerektirdiği enstrüman ve yöntemleri icra etmek suretiyle çalışmaları sürdürürken bir taraftan da hayat pahalılığından etkilenen, 'dezavantajlı' denilen kesimlerin satın alma güçlerine destek anlamında imkan ölçüsünde katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu belli ölçüde verdik. Veremediklerimiz var. Onlarla ilgili de hükümetin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tek bayrağı, tek vatanı, tek millet ve tek devleti olduğunun hassasiyeti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'EHİL KADROLAR PARTİMİZ BÜNYESİNDE VAR'

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de konuşan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde belediyeciliği işin ehline vereceksin, sonra hesap soracaksın. Bilmeyene verip, 'Ah vah' demekle zaman kaybından başka bir iş yapmış olmayız. Çünkü bizim siyasetimizin önemli parametrelerinden birisi de hizmet ve eser siyasetidir. Dolayısıyla ehil kadrolar partimiz bünyesinde var. İnşallah yerel seçimlerde de 'Ama, fakat, lakin' demeden, doğruda birleşmek, şehrimizin, beldemizin, mahallemizin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine ve güzelleşmesine, odaklanarak, bunu yapacak kadrolara emaneti yeniden vermeliyiz. Hatırlatmak bizim, bunu takdir edecek olan egemenliğin sahibi aziz milletimizdir, aziz halkımızdır."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-08-11 15:00:55