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        Şehit Uzman Çavuş Özek, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:37
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        Şehit Uzman Çavuş Özek, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Ramazan ÇETİNÖzcan DURUSOY/ DENİZLİ, (DHA)KUZEY Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen Şehit Binbaşı Mehmet Duman operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) cenazesi, memleketi Denizli'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

        Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen Şehit Binbaşı Mehmet Duman operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in Türk bayrağına sarılı cenazesi askeri uçakla Çardak Havaalanı'na getirildi. Protokol ve askeri yetkililer tarafından karşılan şehidin cenazesi, karayoluyla ailesinin yaşadığı Buldan ilçesi Yeni Mahalle'deki evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından Özek'in cenazesi Alanyazı Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve  Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Denizli İl Emniyet Müdür Vekili Halil Dirik, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün yanı sıra, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        CENAZE TÖRENİNE 5 BİN KİŞİ KATILDI

        Şehidin babası Ayhan Özek (53), annesi Aysel Özek (48), ağabeyi Ali Özek ve yakınları cenazede taziyeleri kabul etti. Alanyazı Meydanı'nda İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Özek'in naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Cenazeye katılan yaklaşık 5 bin kişi, 'Vatan canım sana feda', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Şehidim sen hakkını helal eyle bize' sloganları attı.

        Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in cenazesi, daha sonra 1981 yılında Kırklareli'de askeri görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan ve şehidin adını taşıdığı babasının amcası Kemal Özek'in mezarının bulunduğu Beyler Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN Özcan DURUSOY

        2023-08-11 19:36:47

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