Denizli'de trafik magandalarına para cezası

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda şerit ihlali yapıp, otomobillerin camlarına oturarak alkol alan sürücüler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı'nda asker uğurlama konvoyundaki otomobillerden bazıları şerit ihlali yapıp, araçlardan dışarı çıkarak seyir halindeyken alkol aldı. Bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilip; Demirören Haber Ajansı (DHA) ihbar hattına gönderildi. Araçların dışına çıkıp, alkol alan kişiler vatandaşların tepkisini de çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerine ulaştırılan görüntüleri inceledikten sonra plakalardan otomobillerin sürücüleri tespit edildi. İki ayrı otomobilin sürücüsüne 'Müzik Cihazlarını Kamunun Rahat ve Huzuru Bozacak Şekilde Kullanmak', 'Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek' ve 'Saygısızca Araç Kullanmak' suçlarından ayrı ayrı toplam1823'er lira para cezası kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-08-12 20:17:40