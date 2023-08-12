Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'de trafik magandalarına para cezası

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de trafik magandalarına para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda şerit ihlali yapıp, otomobillerin camlarına oturarak alkol alan sürücüler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı. 

        Dün gece saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı'nda asker uğurlama konvoyundaki otomobillerden bazıları şerit ihlali yapıp, araçlardan dışarı çıkarak seyir halindeyken alkol aldı. Bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilip; Demirören Haber Ajansı (DHA) ihbar hattına gönderildi. Araçların dışına çıkıp, alkol alan kişiler vatandaşların tepkisini de çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerine ulaştırılan görüntüleri inceledikten sonra plakalardan otomobillerin sürücüleri tespit edildi. İki ayrı otomobilin sürücüsüne 'Müzik Cihazlarını Kamunun Rahat ve Huzuru Bozacak Şekilde Kullanmak', 'Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek' ve 'Saygısızca Araç Kullanmak' suçlarından ayrı ayrı toplam1823'er lira para cezası kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-12 20:17:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Denizli'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de büfede çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de büfede çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Denizli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Cinayet öncesi intikam paylaşımı yapan kadın ile boşandığı eşi tutuklandı
        Cinayet öncesi intikam paylaşımı yapan kadın ile boşandığı eşi tutuklandı
        Kale'de en iyi biberi yetiştiren üreticiler ödüllendirildi
        Kale'de en iyi biberi yetiştiren üreticiler ödüllendirildi
        Denizli'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı