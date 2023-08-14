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        Kendisinden boşanmak isteyen eşini başından vurup, intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 23:47
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        Kendisinden boşanmak isteyen eşini başından vurup, intihar etti
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrılıp boşanma davası açan Elif Ulubey (47), iddiaya göre kendisini takip eden eşi ile Ahmet Ulubey (52) ile markette tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Ahmet Ulubey, tabanca ile markettekilerin dehşet dola bakışları arısında eşini başından vurduktan sonra kendi başına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Ulubey'in hayatını kaybettiği belirlenirken, kurşunun başını sıyırdığı anlaşılan Elif Ulubey ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markette meydana geldi. İki çocuk annesi Elif Ulubey, şiddet gördüğü gerekçesiyle 5 ay önce evden ayrılarak eşi Ahmet Ulubey'e boşanma davası açtı. Akşam saatlerinde zircir markete gelen eşini takip eden Ahmet Ulubey, konuşmak istediğini belirterek, kendisiyle gelmesini istedi. Elif Ulubey'in konuşma teklifini reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Bu sıra belinden tabanca çıkaran Ahmet Ulubey, çevredekilerin dehşet dola bakışları arasında eşini başından vurdu. Elif Ulubey, kanlar içerisinde yere yığılırken, müşteriler panik ve korku içerisinde kaçıştı. Eşinin hayatını kaybettiğini düşünen Ahmet Ulubey, ardından kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

        Şoka uğrayan market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri başından vurulan Elif Ulubey´in yaralı olduğunu, Ahmet Ulubey´in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Ulubey, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Elif Ulubey´in durumunun ağır olmadığı, kurşunun başını sıyırdığı öğrenildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Ahmet Ulubey´in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi devam eden iki çocuk annesi Elif Ulubey´in şiddet gördüğü gerekçesiyle kocasına karşı 3 ayrı koruma kararı aldırdığı, 5 ay önce de boşanma davası açtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) 

         DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-14 23:46:38

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