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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman'da boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!

        Merkezefendi'de Robinson da geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:26
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        Merkezefendi'de Robinson da geldi
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        DENİZLİ, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Daniel Oturu, Jalen Hudson ve Vrenz Bleijenbergh'ten sonra guard Justin Robinson da kente gelip sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı. Denizli temsilcisinde son transfer Sırp pivot Marko Pecarski de önümüzdeki günlerde takıma katılacak. Merkezefendi, yeni sezon öncesi Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Antalya'da kampa girdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-08-15 11:25:12

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