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        Boşanma aşamasındaki eşini konuşma teklifini reddedince vurmuş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:45
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        Boşanma aşamasındaki eşini konuşma teklifini reddedince vurmuş
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma aşamasındaki Ahmet Ulubey (52) tarafından markette silahla başından vurulan Elif Ulubey (47), hastanede verdiği ifadesinde, eşinin konuşmak istediğini, kendisi bu teklifi reddedince de önce havaya ardından da kaçmaya çalışırken arkasından ateş ettiğini söylediği belirtildi. Aynı tabancayla yaşamına son veren Ahmet Ulubey'in cenazesi ise toprağa verildi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markette meydana geldi. 2 çocuk annesi Elif Ulubey, şiddet gördüğü gerekçesiyle 5 ay önce evden ayrılarak eşi Ahmet Ulubey'e boşanma davası açtı. Dün markete giden eşini takip eden Ahmet Ulubey, konuşmak istediğini belirtip, kendisiyle gelmesini istedi. Elif Ulubey olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Ahmet Ulubey, kaçmaya çalışan eşine peş peşe ateş etti. Kurşunlardan biri başına isabet eden Elif Ulubey, kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin öldüğünü düşünen Ahmet Ulubey, bu kez namluyu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Ulubey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunun başını sıyırdığı belirlenen Elif Ulubey ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        3 AYRI KORUMA KARARI

        Ahmet Ulubey'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Elif Ulubey'in şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine karşı 3 ayrı koruma kararı aldırdığı, 5 ay önce de boşanma davası açtığı belirtildi.

        ZORLA DIŞARI ÇIKARMAK İSTEMİŞ

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Elif Ulubey, hastanede verdiği ifadesinde, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şubat ayında evden ayrılıp, boşanma davası açtığını, eşinin kendisini sürekli takip ve taciz ettiğini söylediği bildirildi. Ulubey, olay günü eşinin kendisini takip edip, alışveriş için girdiği markette konuşmak istediğini söyleyerek zorla dışarıya çıkarmaya çalıştığını, olumsuz cevap verince de önce havaya ardından kaçmaya çalışırken arkasından peş peşe ateş ettiğini söylediği öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-15 16:44:58

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