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        Denizli'de orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:19
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        Denizli'de orman yangını (2)
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        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; 20 HEKTARLIK ORMAN YANDI

        Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında bugün saat 15.00 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına, sınırda olduğu için Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 11 arasöz, 7 su ikmal aracı, bir dozer ve bir de kepçe ile müdahalede bulundu. 150'nin üzerinde yangın söndürme işçisi de alevlere müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu saat 18.00'de kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 20 hektarlık orman zarar gördü. Bademli Köyü Muhtarı Baki Tekin, ekiplerin çabuk müdahalesiyle yangının kontrol alındığını belirterek, "Vatandaşlar olayı fark ediyor. Her tarafa haber veriyorlar. Orman Müdürlüğü ekipleri çok çabuk müdahale etti. Uçakların ve helikopterlerin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü" dedi. (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-15 20:18:07

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