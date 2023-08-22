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        Denizlispor´da hedef iyi başlangıç

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:12
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        Denizlispor´da hedef iyi başlangıç
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        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta ilk maçında pazar günü deplasmanda Amed Sportif ile karşılaşacak Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. İlk haftada grubun güçlü takımlarından biri ile karşılaşacaklarını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Transfer yasağı sebebiyle alt yapı oyuncularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla mücadele edeceğiz. Gökhan Süzen ve Emre Sağlık'la yeniden anlaşarak iki tecrübeli oyuncuyu kadromuzda tuttuk" dedi.

        20 Haziran'da topbaşı yaptıklarını ve 2 aydır yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalıştıklarını belirten Ertuğrul, "Sezon öncesi kamp yapma imkanı bulamadık. Kendi tesislerimizde yaptığımız hazırlıklarda, hem fiziksel hem teknik taktik çalışmaların yanı sıra genç oyuncularımızın eksiklerini tespit ederek bunları minimize etme konusunda çalışmalar yaptık. Genel olarak tüm oyuncularımın çalışma isteği, istediklerimizi yapma ve gayretlerinden memnunum" diye konuştu.

        "ZOR BİR DEPLASMAN"

        2´nci Lig´in fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı zor bir lig olduğunu kaydeden Bülent Ertuğrul, Amed Sportif maçında hedeflerinin mutlak puan olduğunu söyledi. Rakiplerinin yaptığı transferlerle dikkat çektiğini belirten Ertuğrul, "Geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takımla karşılaşacağız. Zor bir deplasman. Elimizden geleni yaparak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Bu maçtan istediğimizi alarak ayrılırsak lige moral açısından da iyi bir başlangıç yapmış olacağız. Bu da sonraki haftalara olumlu yansıyacaktır. Denizlispor teknik heyeti ve futbolcu kadrosuyla artık kendi evlatlarından oluşan bir takım oldu. Taraftarlarımızdan istediğimiz, bu takıma özellikle de kendi bünyesinden çıkan gençlere bugüne kadar verdikleri desteği sezon boyunca sürdürmeleridir. Göreve geldiğim günden beri bana, ekibime ve oyunculara destekleri bizim en büyük gücümüz ve moral kaynağımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

        Denizlispor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli

        2023-08-22 12:11:32

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