Kasiyer Merve'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni Hasan Söylemez´in (25) kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldüren Yusuf Söylemez (26) ile 6 kişi adliyeye sevk edildi. Söylemez adliyeye getirilirken, "İstemeden oldu" dedi.

Olay, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez, parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı de getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın arkasına sığınan Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı.

Göğsüne saçmalar isabet eden Merve Acar ile Hasan Söylemez, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar ve Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÇEYİZ PARASI BİRİKTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Acar'ın muhtar Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Acar'ın işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirdiği de belirtildi.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Hasan Söylemez'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İLE YANINDAKİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etti. Ekipler, Yusuf Söylemez ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

'İSTEMEDEN OLDU' DEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Acar'ın cinayet şüphelisi Yusuf Söylemez, adliyeye getirilirken "İstemeden oldu, pişmanım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-08-24 13:47:09