Kasiyer Merve'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)

6 TUTUKLAMA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni Hasan Söylemez'in (25) kaçıp sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürmek, Hasan Söylemez'i de yaralamak suçundan bugün adliyeye sevk edilen katil zanlısı Yusuf Söylemez (26) ile Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ve Buse K. tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-08-24 23:17:57