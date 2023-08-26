Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor, Diyarbakır'da sahaya çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:26 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor, Diyarbakır'da sahaya çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Denizlispor yarın ilk maçına Diyarbakır'da çıkacak. Yeşil-siyahlılar Amed Sportif Faaliyetler takımının konuğu olacak. Diyarbakır Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, lige zorlu bir deplasman maçıyla başlayacaklarını belirterek, "Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. İyi bir başlangıç yapmak için mücadele edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-08-26 11:25:24

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        İkinci üniversite okuma hayali 56 yaşında gerçek oldu
        İkinci üniversite okuma hayali 56 yaşında gerçek oldu
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada
        Denizli'de market sahibi kadının vurulması güvenlik kamerasında
        Denizli'de market sahibi kadının vurulması güvenlik kamerasında
        Kasiyer Merve'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)
        Kasiyer Merve'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)
        Kasiyer Merve'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
        Kasiyer Merve'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
        Denizli'de bir kişi silahla vurulmuş halde hastane bahçesinde bulundu
        Denizli'de bir kişi silahla vurulmuş halde hastane bahçesinde bulundu