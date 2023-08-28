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        Denizlispor istediğini alamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:07
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        Denizlispor istediğini alamadı
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        DENİZLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler takımına konuk olan Denizlispor mağlubiyetle başlangıç yaptı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle birçok as oyuncusunu kaybeden ve transfer yasağını kaldıramayan yeşil-siyahlılar, Amed Sportif deplasmanından 2-0 yenik ayrıldı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, zorlu bir maça çıktıklarını belirterek, "Yenilgiyle ayrıldık, üzgünüz. Ligin ilk maçları çok zor geçer. Ben oyuncularıma inanıyorum, toparlanacağız" dedi.

        Denizlispor bu hafta evinde Karaman FK ile oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-08-28 11:06:32

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