Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da Ertuğrul tarihe geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:40 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da Ertuğrul tarihe geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Amed Sportif'e 2-0 kaybeden Denizlispor'da Ertuğrul Yıldırım tarihe geçti. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden ve transfer yapamayan yeşil-siyahlılarda Ertuğrul Yıldırım 15 yaşında sahaya çıkıp 1'inci Lig tarihinde en genç yaşta forma giyen oyuncu oldu. Maçın 90 artı 5'inci dakikasında Berkant'ın yerine giren kanat oyuncusunun ilerleyen haftalarda daha fazla süre alacağı kaydedildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-08-29 10:39:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 

        Benzer Haberler

        Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Konser alanında bıçaklanan Enes, yaşamını yitirdi
        Konser alanında bıçaklanan Enes, yaşamını yitirdi
        Denizlispor istediğini alamadı
        Denizlispor istediğini alamadı
        Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Denizli'de 8 asırlık gelenek; koyunlarını nehirden geçirdiler
        Denizli'de 8 asırlık gelenek; koyunlarını nehirden geçirdiler
        Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
        Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı