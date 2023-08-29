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        Merdiven boşluğundan düşüp öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:33 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:34
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        Merdiven boşluğundan düşüp öldü
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Şakir Arslan (51), yaşadığı apartmanın 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6682 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanda yaşayan 2 çocuk babası Şakir Arslan, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan merdiven boşluğundaki beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü tespit edilen Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polisin yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-29 14:32:52

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