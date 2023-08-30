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        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme sporcusu altın madalya kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:17
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme sporcusu altın madalya kazandı
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        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 2 bin metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu, Emine Doğan Aktaş ise kızlar 2 bin metre serbest stilde Türkiye ikincisi olarak başarılarına bir başarı daha ekledi. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Şampiyonası hafta sonu Kocaeli'de yapıldı. Müsabakalara katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla Denizlilileri gururlandırdı. 

        Kocaeli'de gerçekleşen müsabakalarda bir kez daha önemli başarılar elde eden sporcuları tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda bir kez daha gururlandık. Erkekler 12 yaş 2 bin metre serbest stil Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularımızdan İbrahim Burhan ile kızlar 12 yaş 2 bin metre serbest stil Türkiye 2'ncisi olan Emine Doğa Aktaş'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızı, çok kıymetli ailelerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

        2023-08-30 11:16:08

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