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        Cami lojmanında çıkan yangında imamın annesi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:22 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:23
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        Cami lojmanında çıkan yangında imamın annesi öldü
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        Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil cami lojmanında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, alevlerin arasında kalan imam Ümit Üzümcü'nün annesi alzheimer hastası Alime Üzümcü (90) hayatını kaybetti. 

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Pınarkent Mahallesindeki Şahinler Camisi yanındaki tek katlı müstakil lojmanda çıktı. Cami lojmanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri, 30 dakikada kontrol altına alarak yangını söndürdü. Evin içine giren itfaiye görevlileri, cami imamı Ümit Üzümcü'nün annesi alzheimer hastası Alime Üzümcü'nün cansız bedenini buldu. Üzümcü'nün alevlerden kurtulamadığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Üzümcü'nün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-08-31 18:21:08

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