Karşı şeride geçen kum yüklü kamyon, yolcu otobüsüyle çarpıştı: 6 ölü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Honaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada 6 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar´dan Denizli yönüne giden 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1´i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-09-02 08:04:32