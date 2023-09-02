Kamyon, düğüne gidenleri taşıyan otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı (2)- Yeniden

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----------------------Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, demir bariyeri parçalayıp refüjü aşarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyon, düğüne gidenleri taşıyan otobüse çarptı. Kazada, 1´i polis, 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Ölenlerden bazılarının vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle kimliklerinin tespiti için parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında DenizliAnkara kara yolunun Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi kesiminde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Bekir Atman'ın kullandığı 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve otobüs şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki polis memuru Birol Küçük'ün de aralarında bulunduğu 6'sı hayatını kaybetti. Otobüs şoförü, muavin ve 40 yolcu ile kamyon şoförü de yaralandı.

KAYSERİ´YE DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir'den Kayseri'deki bir düğene giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ: DİREKSİYON KİTLENDİ

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı kamyon şoförü Bekir Atman'ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA İÇİN 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan yazılı açıklamada, "Denizli Ankara kara yolu Ankara istikameti Cezaevi kavşağı mevkisinde 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde bulunduğu esnada, karşı şeritten gelen 34 DZP 704 plakalı kamyonun orta refüjleri kırarak karşıya geçmesi ve yolcu otobüsüne çarpması sonucunda trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 48 kişiden 42 kişisi yaralanmış, 6 kişi vefat etmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturmaya başlanmış olup, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" denildi.

Ölenlerden bazılarının vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle kimliklerinin tespiti için parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-09-02 11:35:51