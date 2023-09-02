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        Denizlispor'un konuğu Karaman FK

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:36
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        Denizlispor'un konuğu Karaman FK
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        DENİZLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 yenilerek sezona puansız giriş yapan Denizlispor yarın sahasında Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, kapalı B-D üst 75, kapalı alt 60, maraton 50 ve misafir tribünü 65 TL olarak belirlendi.

        Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

        2023-09-02 11:35:06

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