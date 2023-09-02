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        YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇİP MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI; 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:59 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:59
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        YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇİP MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI; 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araç karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, ekipler yaralıları hastanelere sevk etti.Kaza, saat 21.00 sıralarında DenizliAntalya karayolu Cankurtaran mevkisi yakınlarında meydana geldi. Muğla'dan Afyonkarahisar'a tekne turu için giden kafilenin taşındığı Melih Turizm'e ait yolcu otobüsü, dönüş yolunda, önündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

        Yaşanan can pazarında, ekipler yaralıları kurtararak hastanelere yetiştirmeye çalışırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü

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        -Kaza yerinden görüntülerHaber Kamera Ramazan ÇETİN  DENİZLİ,(DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Denizli

        2023-09-02 23:58:13

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