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        Yolcu otobüsünün çarptığı hafif ticari araç karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı; 3 ölü, çok sayıda yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:43 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:44
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        Yolcu otobüsünün çarptığı hafif ticari araç karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı; 3 ölü, çok sayıda yaralı (2)
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        VALİ COŞKUN VE EMNİYET MÜDÜRÜ SAĞDIÇ KAZA BÖLGESİNDE

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari aracın karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza bölgesine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi. Çok sayıda yaralının da olduğu kazayla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Coşkun ve Emniyet Müdürü Sağdıç, bölgede incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-09-03 01:42:37

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