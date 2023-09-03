Yolcu otobüsünün çarptığı araç karşı şeritte minibüsle çarpıştı: 4 ölü, 53 yaralı (4)

YARALI BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsü, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Muğla'dan Afyonkarahisar'a tekne turu için giden kafilenin otobüs şoförü Hüseyin Konuş'un direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önünde seyreden Yiğit Mutluluk'un kullandığı hafif ticari araca çarptığı, ardından kontrolden çıkan ticari aracın karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı iddia edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü 19 yaşındaki Yiğit Mutluluk ile ikiz kardeşi Eren Mutluluk ve anneleri Mevlüde Mutluluk'un olay yerinde hayatlarını kaybederken, baba Ramazan Mutluluk'un da dahil olduğu minibüs ve yolcu otobüsündeki 54 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ramazan Mutluluk kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-09-03 08:19:30