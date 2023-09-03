Kazada ölen 4 kişilik Mutluluk ailesi toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsü, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan (59) ve Mevlüde Mutluluk (56) çifti ile ikiz çocukları Eren ve Yiğit Mutluluk (19), memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Mutluluk çiftinin evlendikten 17 yıl sonra tüp bebek tedavi yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldukları öğrenildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Muğla'dan Afyonkarahisar'a günlük tur için giden yolcuları taşıyan Hüseyin Konuş (41) yönetimindeki 03 BH 555 plakalı yolcu otobüsüyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden Yiğit Mutluluk yönetimindeki 20 ADG 285 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Ticari araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Serkan Karaca yönetimindeki 20 K 0055 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı. Savrulan yolcu otobüsü daha sonra yol kenarındaki yamaca çarpıp, devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada ticari araçta bulunan sürücü Yiğit Mutluluk ikiz kardeşi Eren Mutluluk ve anne Mevlüde Mutluluk olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste ve midibüste bulunan toplam 3'ü ağır 54 kişi yaralandı. Yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Mutluluk da bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölen kişi sayısı 4'e çıktı. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, otobüs şoförü Hüseyin Konuş, jandarma tarafından gözaltına alındı.

MUTLULUK AİLESİ KAZADA YOK OLDU

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ramazan Mutluluk, eşi Mevlüde Mutluluk ve ikiz çocukları Yiğit ile Eren Mutluluk'un cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. 4 kişilik Mutluluk ailesi için Kale ilçesinin Karaköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları başta olmak üzere çok sayıda mahalle halkı ve ikiz kardeşlerin arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Mutluluk ailesinin yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi vakti Mutluluk ailesi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenazeler, memleketleri Denizli'de mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

EVLENDİKTEN 17 YIL SONRA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE İKİZ ÇOCUKLARI OLDU

Kazada hayatlını kaybeden Ramazan-Mevlüde Mutluluk çiftinin doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek yöntemiyle evlendikten 17 yıl sonra ikiz çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Yiğit ve Eren Mutluluk'un bu yıl liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdikleri, Eren'in Pamukkale Üniversitesi'ne yerleştiği, kardeşi Yiğit'in ise ikinci tercihini yapacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-09-03 19:16:09