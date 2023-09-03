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        Denizlispor - Karaman FK: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:12 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:12
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        Denizlispor - Karaman FK: 1-1
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        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - 

        STAT: Denizli Atatürk

        HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sinan Ertinğü, Şafak Nalbantoğlu

        DENİZLİSPOR: Abdülkadir Muhammet Özkal, Alihan (Dk. 58 Deniz), Bekir Turaç, Emirhan, Oktay, Yusuf Emre İnanır, Gökhan, Mustafa Kaçan (Dk. 65 Emre Burgaz), Berkant, Emre Sağlık (Dk. 89 Ertuğrul)

        KARAMAN FK: Hayrullah Mert Alper, Mete, Şiyar, Nadir (Dk. 56 Ahmet Karademir), Özcan, İbrahim Can (Dk. 81 Yılmaz), Ömer Faruk, Berkan Burak (Dk. 81 Emincan), Kadir Kaan (Dk. 46 Oktay), Polat

        GOLLER: Dk. 72 Gökhan (Denizlispor) - Dk. 52 Özcan (Karaman FK)

        SARI KARTLAR: Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Abdülkadir, Mustafa Kaçan (Denizlispor) - Alper, Berkan Burak (Karaman FK)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta deplasmanda Amed Sportif´e 2-0 mağlup olarak sezona yenilgiyle başlayan Denizlispor, evindeki 2´nci hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada konuk takım 52´nci dakikada Özcan´ın golüyle öne geçti. Denizlispor bu gole 72´nci dakikada Gökhan Süzen ile yanıt verdi: 1-1. Bu sonuçla Denizlispor puanla tanışırken, Karaman temsilcisi 2 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

        2023-09-03 22:11:32

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