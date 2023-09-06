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        Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul cezalı

         TFF2'nciLig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:18
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        Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul cezalı
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        Yeşil-siyahlı takımın evinde 1-1 berabere kaldığı Karaman FK maçında genç teknik adamın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbilirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Bülent Ertuğrul, bu hafta deplasmanda oynanacak  Isparta 32 Spor karşılaşmasında saha kenarında yer alamayacak.

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