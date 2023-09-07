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        Merkezefendi yeni sezondan umutlu

        BasketbolSüper Ligi'nde yeni bir kadro kuran Merkezefendi Belediyesi Basket'te asbaşkan Veli Tefenlili, genç ve dinamik bir takım oluşturduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:39
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        Merkezefendi yeni sezondan umutlu
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        Tefenlili, "Yaz dönemi bizim için hareketli geçti. Geçen sezonki takımımızı tamamen yeniledik. Zafer Aktaş hocamızla sezon bitmeden 4-5 ay önce de hazırlıklara başlamıştık. Hocamızın uzun zamandır takip ettiği oyuncular vardı. Onlarla görüşmelerimizi yapıyorduk. Sezon sonunda yaptığımız çalışmalarla takımımızı oluşturduk. Güzel, genç, dinamik bir takım olduk. Kendini ispat etmiş, iyi yerlerde oynamış bir oyuncu topluluğumuz var. Bu sezon yine Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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