Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 oldu (5)

GEÇENAYEMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın neden olduğu selde hayatını kaybeden öğretmen Raile Şimşek'in (53) 2 yıl önce emekli olduğu, bugün yapılan aramalarda cansız bedenine ulaşılan öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in (53) ise geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

Çiftin cenazelerinin, yarın memleketleri Denizli'nin Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi'nde öğlende toprağa verilecekleri belirtildi.